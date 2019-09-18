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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 22:27 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 3 kişi, 603 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun 953. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 603 bin 496 lira 20'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 4 bin 806 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 295 kişi 413 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 55 kişi 49 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 930 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 713 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 105 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 211 bin 483 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bilecik ile Edirne'nin Merkez ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi şans topu

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