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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 875 bin 851 lira 40 kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun 954. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 875 bin 851 lira 40 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 709 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 208 kişi 543 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 527 kişi 56'şar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 612 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 326 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 732 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 206 bin 447 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi şans topu

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