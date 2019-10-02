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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:47 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 858 bin 870 lira 27 kuruş haftaya devretti

Şans Topu oyununun 955. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 858 bin 870 lira 27 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 4 bin 374 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 198 kişi 560 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 613 kişi 53 lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 852 kişi 28 lira 65'er kuruş, 3 bilen 76 bin 633 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 676 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 660 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango idaresi şans topu

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