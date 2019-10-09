HABER

Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:07 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 792 bin 631 lira haftaya devretti

Şans Topu oyununun 956. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 792 bin 631 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 107'şer lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 533'er lira, 4 bilen 2 bin 977 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 212 kişi 29'ar lira, 3 bilen 87 bin 539 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 450 kişi 7'şer lira ve 1 artı 1 bilen 179 bin 918 kişi 4 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
60 yıllık evli çifte kızlarından sürpriz temsili nikah60 yıllık evli çifte kızlarından sürpriz temsili nikah
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milli piyango şans topu

En Çok Okunan Haberler

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Resulayn ve Tel Abyad'da YPG mevzileri vuruluyor!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

9 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Hedefler vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum! Hedefler vuruluyor

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Ceylanpınar Belediyesi'ne ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

Ceylanpınar Belediyesi'nin hoparlörlerinden mehter marşı çalındı

Harekat sonrası PKK'dan roketli saldırı!

Harekat sonrası PKK'dan roketli saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.