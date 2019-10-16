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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 21:50 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 7 kişi, 400 bin 498 lira ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun 957. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 400 bin 498 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 75 kişi bin 304'er lira, 4 artı 1 bilen 556 kişi 234'er lira, 4 bilen 5 bin 675 kişi 28 lira, 3 artı 1 bilen 10 bin 413 kişi 18 lira, 3 bilen 121 bin 745 kişi 3 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 76 bin 574 kişi 5 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 238 bin 485 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Ankara'nın Keçiören, İstanbul'un Küçükçekmece, Kağıthane ve Avcılar, İzmir'in Karabağlar, Kocaeli'nin İzmit, Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinden yatırıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango şans topu

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