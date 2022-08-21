ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 AĞUSTOS 2022! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu çekilişi sonuçlarının belli olmasına saatler kaldı. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen şans oyununun 21 Ağustos tarihli çekilişi için geri sayım sürüyor. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şans Topu 21 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı?

21 AĞUSTOS PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans Topu çekilişi 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 20.00'da yapılacak. Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş, Milli Piyango Online'da canlı olarak yayınlanacak.

Kazandıran nıumaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.



