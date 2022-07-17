ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Çok sayıda vatandaş bugün saat 20.00'da noter huzurunda gerçekleşen Şans Topu çekilişi sonrası arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 17 Temmuz 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları...

17 TEMMUZ 2022 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişinin 17 Temmuz 2022 Pazar günü yapılacak olan çekilişi saat 20.00'de yapıldı.

Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak ekrana geldi.

Şans Topu'nun 17 Temmuz Pazar günü yapılan çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

04 10 14 16 23 + 06 (Joker)

Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

