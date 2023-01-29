ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 29 Ocak Şans Topu bilet ve sonuç sorgulama ekranı

Şans Topu bu akşam çekildi. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladılar. Bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilen çekilişe ilgi yine oldukça yoğundu. Şans Topu kuponlarını dolduran vatandaşlar çekilişin sonuçlarını heyecanla araştırmaya başladılar. Peki Şans Topu nasıl oynanır, sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şns Topu bu akşam saat 20.00'de çekildi. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş yoğun ilgi gördü. Şans Topu çekilişi MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından canlı izlendi.

29 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

9-12-14-23-27-10

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekiliyor. Oynadığınız her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanıyorsunuz.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülüyor.



