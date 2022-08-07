Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Bu akşam gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye tutarı 1 milyon 238 bin TL olarak açıklandı. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi 7 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirildi.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.

İşte şanslı numaralar:

01 02 03 12 22 + 09

MERAK EDENLER İÇİN 3 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlar:

4-10-13-21-23-7

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

