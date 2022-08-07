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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama!

07.08.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün oynanan şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bilindiği üzere 5+1 bilenin büyük ikramiyenin sahibi olduğu çekiliş canlı yayınla aktarılıyor. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Bu akşam gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye tutarı 1 milyon 238 bin TL olarak açıklandı. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanıyor?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi 7 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirildi.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.

İşte şanslı numaralar:

01 02 03 12 22 + 09

s1

s2

MERAK EDENLER İÇİN 3 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlar:

4-10-13-21-23-7

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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