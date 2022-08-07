Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Bu akşam gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye tutarı 1 milyon 238 bin TL olarak açıklandı. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Şans Topu çekilişi 7 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirildi.
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.
İşte şanslı numaralar:
01 02 03 12 22 + 09
3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlar:
4-10-13-21-23-7
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.
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