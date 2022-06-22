Şans Topu çekiliş sonuçları binlerce şans oyunu severin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere söz konusu çekiliş akşam 20.00'da başlıyor ve sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 22 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



