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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları!

28.08.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları 28 Ağustos 2022 Pazar günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 227 bin TL'lik büyük ikramiyeli şans oyununa ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi bilet sorgulama sorgulamasının nasıl yapılacağını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 28 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları!

Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere haftada 2 kez yapılıyor. 28 Ağustos 2022 tarihli 227 bin TL'lik büyük ikramiyeli şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ağustos 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişinde 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 20.00'de yapılcak.

Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

24 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu kuralları neler?

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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