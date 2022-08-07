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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama!

07.08.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün oynanan şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bilindiği üzere 5+1 bilenin büyük ikramiyenin sahibi olduğu çekiliş canlı yayınla aktarılıyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin detaylar haberimizde...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Bu akşam gerçekleşecek olan çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 1 milyon 238 bin TL. "Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanıyor?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Şans Topu çekilişi 7 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN 3 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlar:

4-10-13-21-23-7

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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