Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Bu akşam gerçekleşecek olan çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 1 milyon 238 bin TL. "Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 7 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Şans Topu çekilişi 7 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN 3 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

3 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçlar:

4-10-13-21-23-7

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

