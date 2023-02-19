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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? 19 Şubat 2023 Şans Topu bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

19.02.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 19 Şubat 2023 Pazar akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? İşte Milli Piyango ile 19 Şubat 2023 Şans Topu çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? 19 Şubat 2023 Şans Topu bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

Şans Topu bu akşam yine büyük bir heyecanla bekleniyor. Herkesin merakla beklediği çekiliş için geri sayım başladı. Şans Topu sonuçları birçok kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çekiliş, salı ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? İşte çekilişe dair detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş saat 20.00'de yapılacak. Milli Piyango'nun sitesinden Şans Topu çekilişi canlı izlenebilecek. Ayrıca tüm çekilişler Youtube kanalından da takip edilebiliyor.
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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Şans Topu tek kolon fiyatı 4 TL’dir.
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Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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