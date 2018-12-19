Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 19 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 914. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 12, 14, 15, 25, 33 artı 8 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 346 bin 209 lira 77 kuruş ikramiye haftaya devretti.

DEVRETTİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 15 kişi 4 bin 562 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 203 kişi 337 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 772 kişi 32 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 163 kişi 18 lira 80'er kuruş, 3 bilen 79 bin 488 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 57 bin 670 kişi 5 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 187 bin 320 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 596 bin 746 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 776 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 903 lira 86 kuruş aktarıldı.

(AA)

