Şans Topu çekilişinin sonucu 28 Eylül akşam saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Dilerseniz popüler Şans Topu oyununun geçmiş çekiliş sonuçlarını, https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 28 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. Sonuçların yaklaşık yarım saat içerisinde belli olması bekleniyor.

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



