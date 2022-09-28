HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 28 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 28 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

28.09.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar olmak üzere iki kez gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, internet üzerinden ilan ediliyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 28 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 28 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Şans Topu çekilişinin sonucu 28 Eylül akşam saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Dilerseniz popüler Şans Topu oyununun geçmiş çekiliş sonuçlarını, https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 28 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu? 28 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. Sonuçların yaklaşık yarım saat içerisinde belli olması bekleniyor.

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinayet gibi! Dövülüp yolun ortasına bırakıldı, üzerinden taksi geçtiCinayet gibi! Dövülüp yolun ortasına bırakıldı, üzerinden taksi geçti
Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı sözleri!
Fatih Portakal geri dönüyor! Tarih verdi...Fatih Portakal geri dönüyor! Tarih verdi...
Anahtar Kelimeler:
şans topu Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Resmi açıklama geldi! Polislerin promosyonları belli oldu dikkat çeken rakam! Adalet Bakanlığı personeli promosyonlar hesaplarda...

Resmi açıklama geldi! Polislerin promosyonları belli oldu dikkat çeken rakam! Adalet Bakanlığı personeli promosyonlar hesaplarda...

Asgari ücretlileri heyecanlandıran iddia! İlk kez telaffuz edildi: 9 bin 900 TL...

Asgari ücretlileri heyecanlandıran iddia! İlk kez telaffuz edildi: 9 bin 900 TL...

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi

İlginizi Çekebilir

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.