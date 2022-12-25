Şans Topu çekilişi hangi günler yapılıyor, sonuçları ne zaman açıklanacak? 25 Aralık Şans Topu çekiliş ekranı

25 Aralık Şans Topu bu akşam haftanın son çekilişiyle ekrana gelecek. Milli Piyango'nun sitesinden canlı yapılacak çekiliş saat 20.00'de başlayacak. Haftada iki gün yapılan çekilişe ilgi oldukça yüksek. Şans Topu çekilişi ikramiyeleriyle binlerce insanın yüzünü güldürüyor. İkramiye kazananlardan kimileri hayallerini gerçekleştirmek için oynuyor kimileri ise borçlarını ödeyebilmek için. Peki binlerce insana umut dağıtan Şans Topu çekilişi ne zaman yapılacak, hangi günler çekiliyor ve nasıl oynanır? İşte merak edilenler...

25 Aralık Şans Topu çekilişini canlı izlemek için TIKLAYINIZ.

ŞANS TOPU HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi her hafta düzenli olarak yapılmakta. Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden canlı olarak yapılan çekiliş haftada iki gün yapılıyor. Çarşamba ve pazar günleri saat 20.00'de başlayan çekilişin ardından sonuçlar yine Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden yayınlanıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir.Haftada 2 gün kazanma şansınız bulunuyor. Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekiliyor.

Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanıyorsunuz.5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Kazanma oranı ise oynadığınız kolon ve bildiğiniz numara adedine göre değişiyor.

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