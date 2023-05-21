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Şans Topu çekilişi saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Şans Topu ikramiye ne kadar veriyor? 21 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

21.05.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla takip ediliyor. 21 Mayıs Pazar akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapacak olan Şans Topu çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Şans Topu ikramiye ne kadar veriyor? 21 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Şans Topu çekilişi saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Şans Topu ikramiye ne kadar veriyor? 21 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Şans Topu 17 Mayıs Çarşamba çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU 17 MAYIS ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Mayıs Pazar akşamı saat 20:00'de haftanın ilk Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

17 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU SONUÇLARI 17 MAYIS 2023 AÇIKLANDI! ŞANS TOPU SONUÇLARI 17 MAYIS 2023 AÇIKLANDI!


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