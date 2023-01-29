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Şans Topu nasıl oynanır, ne zaman çekiliyor? 29 Ocak Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

29.01.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu nasıl oynanır vatandaşlar merak ediyor. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla Şans Topu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişi bu şans oyunlarından büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuruyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler kuponlarını doldurmuş durumda. Peki Şans Topu nasıl oynanır, ne zaman çekiliyor? İşte 29 Ocak Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu nasıl oynanır, ne zaman çekiliyor? 29 Ocak Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu bu akşam çekiliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladılar. Bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek olan çekilişe ilgi oldukça yoğun. Şans Topu kuponlarını dolduran vatandaşlar çekilişin sonuçlarını heyecanla beklemeye başladılar. Peki Şans Topu nasıl oynanır, ne zaman çekiliyor? İşte ayrıntılar...

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şns Topu bu akşam saat 20.00'de çekiliyor. Canlı yayında gerçekleştirilecek olan çekiliş yoğun ilgi görüyor. Şans Topu çekilişi MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından canlı izlenebilecek.

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29 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

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Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekiliyor. Oynadığınız her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin ederseniz ikramiye kazanıyorsunuz.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülüyor.

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