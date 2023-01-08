Şans Topu ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? 8 Ocak Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama

Şans Topu çekilişi araştırmaları akşam saatlerine doğru sıklaştı. Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği çekilişin saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Haftada iki kez çarşamba ve pazar günleri yapılan çekilişe ilgi oldukça büyük. Peki Şans Topu ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? Şans Topu hangi günler var? İşte merak edilen bilgiler...

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Çekiliş MPİ web sitesi https://www.millipiyangoonline.com/ 'dan canlı yayınlanacak. Çekiliş aynı zamanda yine canlı olarak Youtube kanalından da takip edilebilir.

Şans Topu çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. En son 4 Ocak Çarşamba günü yapıla çekilişte 5+1 bilen bir kişi çıkmış ve talihli kişi 4.862.360,40 ₺ büyük para ödülünün sahibi olmuştu. Bu akşamki çekiliş sonuçları oldukça merak ediliyor.

8 Ocak Şans Topu çekilişini canlı izlemek için TIKLAYIN

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki otuz dört numara içinden birinci bölüm için beş numara ve farklı bir küre içerisindeki on dört numara içinden ikinci bölüm için bir numara çekilir.

Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin etmeniz halinde ikramiye kazanırsınız.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Kazanma oranı ise oynadığınız kolon ve bildiğiniz numara adedine göre değişir.

