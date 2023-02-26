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Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 26 Şubat Şans Topu bilet ve sonuç ekranı

26.02.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştiriliyor. Haftanın son çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 26 Şubat Şans Topu bilet ve sonuç ekranı...

Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 26 Şubat Şans Topu bilet ve sonuç ekranı

Şans Topu bu akşam yine büyük bir heyecanla bekleniyor. Çekiliş saati yaklaştıkça şans oyunu meraklılarında heyecan iyiden iyiye artmış durumda. Şans Topu çekiliş sonuçları birçok kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çekiliş, salı ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Peki Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi saat 20.00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango TV ve resmi Youtube kanallarından canlı takip edilebilecek. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

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Şans Topu çekiliş sonuçlarını canlı yayının ardından haberimizde bulabilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki otuz dört numara içinden birinci bölüm için beş numara ve farklı bir küre içerisindeki on dört numara içinden ikinci bölüm için bir numara çekilir.

1-mfEy

Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin etmeniz halinde ikramiye kazanırsınız.
5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Kazanma oranı ise oynadığınız kolon ve bildiğiniz numara adedine göre değişir.

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