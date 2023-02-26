Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 26 Şubat Şans Topu bilet ve sonuç ekranı

Şans Topu bu akşam yine büyük bir heyecanla bekleniyor. Çekiliş saati yaklaştıkça şans oyunu meraklılarında heyecan iyiden iyiye artmış durumda. Şans Topu çekiliş sonuçları birçok kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çekiliş, salı ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Peki Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi saat 20.00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş Milli Piyango TV ve resmi Youtube kanallarından canlı takip edilebilecek. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Şans Topu çekiliş sonuçlarını canlı yayının ardından haberimizde bulabilirsiniz.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki otuz dört numara içinden birinci bölüm için beş numara ve farklı bir küre içerisindeki on dört numara içinden ikinci bölüm için bir numara çekilir.

Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin etmeniz halinde ikramiye kazanırsınız.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Kazanma oranı ise oynadığınız kolon ve bildiğiniz numara adedine göre değişir.

