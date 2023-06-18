HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? 18 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş sorgulama

Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? 18 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş sorgulama

18.06.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 18 Haziran Pazar akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son çekilişiyle ekrana gelecek olan Şans Topu, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? 18 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş sorgulama

Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Şans Topu nasıl oynanır? 18 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş sorgulama

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçlarını bekliyordu. Şans Topu 8 Haziran Pazar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 18 Haziran Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 18 Haziran Pazar akşamı saat 20:00'de haftanın son Şans Topu çekilişi yapılacak.

18 HAZİRAN ŞANS TOPU CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

7 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

şans topu

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem!Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'O ilçenin girişinde dikkat çeken tabela! 'İlimize hoş geldiniz'
"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama
Anahtar Kelimeler:
şans topu şans topu nasıl oynanır şans topu ne zaman çekiliyor

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!

İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Çok sayıda iskelet ortaya çıktı: "Elde ettiğimiz bulgulara göre bunlar..."

Çok sayıda iskelet ortaya çıktı: "Elde ettiğimiz bulgulara göre bunlar..."

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

'Perşembe günü imzayı atacak!'

'Perşembe günü imzayı atacak!'

Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...

Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.