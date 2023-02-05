Şans Topu saat kaçta çekiliyor, çekiliş günleri neler? 5 Şubat Şans Topu bilet ve çekiliş sorgulama

Şans Topu sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Haftada iki gün yapılan çekilişin sonuçları oldukça merak ediliyor. Her hafta ayrı bir heyecana sahne olan çekilişte saat yaklaştıkça heyecan da aynı oranda arttı. Çekiliş sonrasında kimi hayallerine kavuşacak kimi ise umutlarını bir sonraki çekilişe bırakacak. Peki Şans Topu saat kaçta çekiliyor, çekiliş günleri neler? İşte ayrıntılar...

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekiliş saati vatandaşlar tarafından merak edildi. Şans Topu bu akşam saat 20.00'de çekilecek. Çekiliş canlı yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş Youtube kanalı üzerinden de izlenebilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ NELER?

Şans Topu çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün yapılan çekiliş çarşamba ve pazar günleri yapılıyor.

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturmanız yeterli. Şans Topu tek kolon ücreti 4 TL'dir.



