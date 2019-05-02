Şans Topu sonuçları 1 Mayıs: İşçi bayramında 1 kişiye müjde!

933'üncü hafta Şans Topu sonuçları 1 Mayıs akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Çekilişte çıkan 5+1 numaranın hepsini bir den bilmeyi başaran talihli 637 bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango’nun açıklamasına göre söz konusu büyük ikramiye talihlisi kuponunu İstanbul’un Beykoz ilçesinden yatırmış.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 17, 26, 28, 29 ve artı 7 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 933'üncü hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 637 bin 3 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 16 kişi 3 bin 981 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 312 kişi 204 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 557 kişi 33 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 513 kişi 12 lira 75'er kuruş, 3 bilen 75 bin 839 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 854 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 196 bin 943 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

