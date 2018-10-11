Şans Topu sonuçları 10 Ekim: Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597'şer lira kuruş ikramiye kazandı!

10 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı. 904. hafta Şans Topu çekilişi, Ankara Balgat'ta Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren iki farklı küreden çekilen numaralar ile Şans Topu haftanın sayıları belli oldu. Bu sayıları doğru tahmin eden dört talihli ise Şans Topu'nda 179 bin 597'şer lira ikramiye kazandı. Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye dağılım miktarları detayları ile haberimizde.

10 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 904. hafta kazandıran numaralar: 1, 11, 17, 26, 34 artı 1

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597 lira 50'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Eskişehir'in Odunpazarı, Kırklareli'nin Lüleburgaz, İzmir'in Karaburun ve Torbalı ilçelerinden yatırıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 42 kişi, bin 710 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 239 kişi, 300 lira 90'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 502 kişi, 27 lira 35'er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 414 kişi, 19 lira 5'er kuruş; 3 bilen 90 bin 468 kişi, 3 lira 70'er kuruş; 2 artı 1 bilen 51 bin 806 kişi, 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 208 kişi 4 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.