HABER

Şans Topu sonuçları 10 Ekim: Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597'şer lira kuruş ikramiye kazandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 07:27 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. 10 Ekim Şans Topu çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan 904. hafta çekilişinde iki farklı küreden çekilen sayıları ile haftanın 5+1 sayıları belirlendi. Merakla beklenen bu sayıları doğru tahmin eden dört kişi çıktı. Şans Topu talihlileri, 179 bin 597'şer lira ikramiye kazandılar. Peki siz Şans Topu çekilişinde kaç tutturdunuz? Öğrenmek isterseniz Şans Topu sonuçları, haftanın şanslı sayıları haberimizde

Şans Topu sonuçları 10 Ekim: Şans Topu'nda 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597'şer lira kuruş ikramiye kazandı!

10 Ekim Şans Topu sonuçları açıklandı. 904. hafta Şans Topu çekilişi, Ankara Balgat'ta Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren iki farklı küreden çekilen numaralar ile Şans Topu haftanın sayıları belli oldu. Bu sayıları doğru tahmin eden dört talihli ise Şans Topu'nda 179 bin 597'şer lira ikramiye kazandı. Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye dağılım miktarları detayları ile haberimizde.

10 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 904. hafta kazandıran numaralar: 1, 11, 17, 26, 34 artı 1

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 179 bin 597 lira 50'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponlar Eskişehir'in Odunpazarı, Kırklareli'nin Lüleburgaz, İzmir'in Karaburun ve Torbalı ilçelerinden yatırıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 42 kişi, bin 710 lira 55'er kuruş; 4 artı 1 bilen 239 kişi, 300 lira 90'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 502 kişi, 27 lira 35'er kuruş; 3 artı 1 bilen 6 bin 414 kişi, 19 lira 5'er kuruş; 3 bilen 90 bin 468 kişi, 3 lira 70'er kuruş; 2 artı 1 bilen 51 bin 806 kişi, 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 208 kişi 4 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

sans-topu

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 903. hafta kazandıran numaraları: 7, 9, 14, 24, 28 artı 6

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa'nın Akhisar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 893 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 250 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 369 kişi 29 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 329 kişi 15 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 98 bin 367 kişi 3 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 269 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 221 bin 344 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 208 bin 365 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 999 bin 26 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 557 bin 254 lira 85 kuruş aktarıldı.

sans-topu

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

ŞANS TOPU'NDA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Şans Topu oyununda;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.
Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

PARTNERBinlerce kişiyi kör edeceklerdi!Binlerce kişiyi kör edeceklerdi!
Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...
Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları Şans Topu Sonucu milli piyango

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser tedavisi görüyordu, üç yıl sonra sadece grip olduğunu öğrendi

Kanser tedavisi görüyordu, üç yıl sonra sadece grip olduğunu öğrendi

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

TSK, "Mavi Balina Tatbikatı"na ilişkin görüntüleri paylaştı

TSK, "Mavi Balina Tatbikatı"na ilişkin görüntüleri paylaştı

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın işine son verildi

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın işine son verildi

Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...

Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...

Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...

Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.