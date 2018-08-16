Şans Topu sonuçları 15 Ağustos! Şans Topu'ndan İzmirli talihliye 691 bin lira!

Şans Topu sonuçları, 15 Ağustos 2018 tarihli çekiliş ile belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen 896. hafta Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye İzmir'e gitti. Noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişinde belirlenen haftanın 5+1 sayısının doğru tahmin eden talihli, 691 bin 375 lira 15 kuruş olan büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte Şans Topu çekilişi sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile çekilişte dağıtılan ikramiye miktarları...

15 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 896. hafta kazandıran numaralar 3, 23, 24, 26, 31 ve artı 2

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 691 bin 375 lira 15 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 15 kişi 4 bin 609 lira 40'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 166 kişi 417 lira, 4 bilen 2 bin 610 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 493 kişi 21 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 541 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 233 kişi 6 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 796 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.