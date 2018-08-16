Şans Topu sonuçları 15 Ağustos! Şans Topu'ndan İzmirli talihliye 691 bin lira!

Şans Topu sonuçları, 15 Ağustos 2018 tarihli çekiliş ile belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen 896. hafta Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye İzmir'e gitti. Noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişinde belirlenen haftanın 5+1 sayısının doğru tahmin eden talihli, 691 bin 375 lira 15 kuruş olan büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte Şans Topu çekilişi sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ile çekilişte dağıtılan ikramiye miktarları...
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 691 bin 375 lira 15 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 15 kişi 4 bin 609 lira 40'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 166 kişi 417 lira, 4 bilen 2 bin 610 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 493 kişi 21 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 541 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 233 kişi 6 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 796 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 304 bin 583 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 312 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 512 bin 129 lira 58 kuruş aktarıldı.
ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?
Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.
Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.
Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.
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