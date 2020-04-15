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Şans Topu sonuçları 15 Nisan canlı yayını izle: Çekiliş sonucu saat kaçta belli olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 12:39 | Son Güncelleme

15 Nisan tarihli Şans Topu sonuçları bu akşam noter huzurunda ve canlı olarak yapılacak çekiliş ile belli olacak. 983. hafta çekilişi önceki hafta 2 büyük ikramiye talihlisi çıktığı için devirli ikramiye için yapılmayacak. Peki canlı Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar saat kaçta belli olacak? İşte 8 Nisan Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 15 Nisan canlı yayını izle: Çekiliş sonucu saat kaçta belli olacak?

Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunları koronavirüs günlerinde de çekilişleri sürüyor. Çarşamba akşamlarının ilk çekilişinde Şans Topu sonuçları noter huzurunda ve online canlı yayında belli olacak. Peki devirsiz büyük ikramiye için yapılacak 983. Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte 15 Nisan Şans Topu sonuçları ve canlı yayın ile ilgili detaylar... Devirli ikramiye sahibini bulacak mı?

15 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Çarşamba akşamları Şans Topu çekilişi saat 21.15’te online canlı yayında gerçekleştiriliyor. Şans Topu numaralarının belli olduğu canlı yayını aşağıda link ile takip edebilirsiniz.

Şans Topu canlı yayını için tıklayınız (Çekiliş saati: 20.45)

ŞANS TOPU SONUÇLARI 15 NİSAN

Milli Piyango idaresi Şans Topu sonuçlarını çekilişi yapılmasından 15 ila 30 dakika arasında resmi sitesinden yayımlıyor. MPİ sonuçları ilan eder etmez Mynet’in Şans Topu sonuçları sayfasından sorgulama yaparak büyük ikramiye kazanan olup olmadığını, yoksa devir miktarını; 1+1’den 5+1’e kadar bütün ikramiye kalemlerinde ne kadar para kazanıldığını öğrenebilirsiniz.

15 Nisan Şans Topu sonuçları için tıklayınız

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şans topu Şans Topu sonuçları

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