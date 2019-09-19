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Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye 3’e bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve 18 Eylül tarihli çekilişten bir büyük ikramiye talihlisi tam 3 tane oldu. Yapılan çekilişle belirlenen 5+1 numaranın hepsini bilebilen talihliler 600 biner TL’lik büyük ikramiye kazandılar. İşte 18 Eylül Temmuz tarihli Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye 3’e bölündü
  1. hafta Şans Topu sonuçları 18 Eylül akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Çekilişte çıkan 5+1 numaranın hepsini birden bilmeyi başaran Bilecik Edirne, ve Tekirdağ’dan 3 kişi 600 bin TL’lik büyük ikramiye kazandılar. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve talihlilerin alacağı ikramiye miktarları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 10, 14, 23, 27, 30 ve artı 10 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 4 bin 806 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 295 kişi 413 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 55 kişi 49 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 930 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 713 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 105 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 211 bin 483 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bilecik ile Edirne'nin Merkez ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

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