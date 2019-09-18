Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Eylül ayının ortasına geldik ve bu akşam ayın üçüncü ve Şans Topu sonuçları belli olacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz çekilişte hiç büyük ikramiye taliglisi çıkmadığı için büyük ikramiye devretmişti. Devir nedeniyle bu çekilişe daha çok ilgi olması bekleniyor. Ayrıca bu akşam Sayısal Loto sonuçları da belli olacak. İşte 18 Eylül Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...
ÇEKİLİŞ 21.15'TE YAPILACAK
18 Eylül 953. hafta Şans Topu çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Şans Topu 18 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)2
Haftanın 5+1 numaraları çekildikten sonra 893. hafta Şans Topu sonuçları da belli olacak. Milli Piyango İdaresi, Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
953. hafta Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 952. hafta çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 8, 19, 27, 34 ve artı 4 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 952. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 866 bin 957 lira 9 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 195 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 499 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 957 kişi 47 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 696 kişi 25 lira 25'er kuruş, 3 bilen 81 bin 747 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 843 kişi 6 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 212 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.
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