HABER

Şans Topu sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1.6 milyon TL!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve 19 Haziran tarihli çekilişten bir tane büyük ikramiye talihlisi çıktı. Yapılan çekilişle belirlenen 5+1 numaranın hepsini bilebilen talihli 1.6 milyon TL’lik devirli ikramiyeyi kazandı. İşte 19 Haziran tarihli Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1.6 milyon TL!
  1. hafta Şans Topu sonuçları 19 Haziran akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Çekilişte çıkan 5+1 numaranın hepsini birden bilmeyi başaran bir talihli geçen haftadan devreden ikramiyeye beraber 1.6 milyon TL kazandı. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve talihlilerin alacağı ikramiye miktarları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 15, 16, 17, 27, 28 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 30 kişi 2 bin 897 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 202 kişi 574 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 748 kişi 52 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 860 kişi 30 lira 15'er kuruş, 3 bilen 76 bin 34 kişi 4 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 50 kişi 6 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 104 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 690 bin 209 lira 40 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 962 bin 312 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 536 bin 604 lira 18 kuruş aktarıldı.

PARTNERBöyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...Böyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...
Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL
 Ekrem İmamoğlu Şile'de konuştu Ekrem İmamoğlu Şile'de konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu topu sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Günlük burç yorumları 20 Haziran Perşembe - Ay, Kova burcuna giriyor!

Ay, Kova burcuna giriyor!

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler

4 ilde eş zamanlı başladı! Dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.