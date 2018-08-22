Şans Topu sonuçları 22 Ağustos! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Bugün Şans Topu çekilişi günü. Kurban Bayramı'nın 2. gününde şansınızı bu oyunda denediyseniz ayrıntılı bilgiler haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından 897. hafta çekilişi yapılan Şans Topu'nda geçen haftadan devir yok. İzmir'den bir talihli geçen hafta 5+1 bilerek 69 bin lira kazanmıştı. 22 Ağustos Çarşamba akşamı yapılacak Şans Topu çekilişinde talih kimin ya da kimlerin yüzüne gülecek? Yoksa Şans Topu devir mi edecek? Bugün yani 22 Ağustos Çarşamba günü 897. Şans Topu sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Şans Topu 22 Ağustos çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 22 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 897. hafta Şans Topu sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

897. çekiliş Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu 896. hafta kazandıran numaralar 3, 23, 24, 26, 31 ve artı 2 Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 691 bin 375 lira 15 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 15 kişi 4 bin 609 lira 40'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 166 kişi 417 lira, 4 bilen 2 bin 610 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 493 kişi 21 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 541 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 233 kişi 6 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 796 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 304 bin 583 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 312 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 512 bin 129 lira 58 kuruş aktarıldı. ŞANS TOPU'NUN EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyunu, diğer sayısal oyunlardan farklı olarak iki farklı küre kullanılarak çekilişi yapılır. 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren iki kürenin ilkinden 5 sayı, ikincisinden ise "Şans Topu" olarak ifade edilen sayı çekilir. Böylece 5+1 sayıları belirlenmiş olur.

Şans Topu çekilişlerinin son bir sene istatistiğine bakıldığı zaman son 48 çekilişte dağıtılan toplam ikramiye 126 milyon 293 bin 63 TL 75 kuruş. Kazanılan en büyük ikramiye ise 18 Nisan 2018 tarihli çekilişte verilen 3.719.235,20 TL. Bu ikramiye ise üç kez devir eden ve 4. haftasında ise 5+1 bilinmediği için 5 bilen 32 kişiye 116.226,10 TL olarak pay edildi. Şans Topu'nun son bir yılında yapılan çekilişlerde en çok çıkan sayılar ise şu şekilde... 29 - 1224 kez

15 - 1192 kez

22 - 1176 kez

23 - 1144 kez

9 - 1144 kez

6 - 1128 kez

5 - 1128 kez

20 - 1104 kez

17 - 1104 kez

2 - 1104 kez

24 - 1088 kez

14 - 1072 kez

12 - 1064 kez

26 - 1064 kez

19 - 1056 kez

10 - 1056 kez

11 - 1056 kez

25 - 1048 kez

28 - 1048 kez

4 - 1048 kez

13 - 1040 kez

8 - 1008 kez

7 - 1008 kez

1 - 1008 kez

32 - 992 kez ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR? Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.