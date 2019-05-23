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Şans Topu sonuçları 22 Mayıs: Büyük ikramiye Sultangazi’ye

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 08:12 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve 22 Mayıs tarihli çekilişte tek kişiye müjdeli haber çıktı. Yapılan çekilişle belirlenen 5+1 numaranın hepsini tutturan talihli 780 bin TL’lik ikramiyeyi tek başına kazandı. İşte 22 Mayıs tarihli Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 22 Mayıs: Büyük ikramiye Sultangazi’ye

936'inci hafta Şans Topu sonuçları 22 Mayıs akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Çekilişte çıkan 5+1 numaranın hepsini birden bilmeyi başaran bir talihli 780 bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango’nun açıklamasına göre söz konusu büyük ikramiye talihlisi kuponunu İstanbul’dan yatırmış.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 13, 19, 23, 33 ve 11 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 936'ıncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 780 bin 507 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 37 kişi 2 bin 41'er lira, 4 artı 1 bilen 251 kişi 401'er lira, 4 bilen 3 bin 188 kişi 39'ar lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 153 kişi 25'er lira, 3 bilen 79 bin 364 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 156 kişi 6'şar lira ve 1 artı 1 bilen 166 bin 461 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Sultangazi ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Çekilişte, toplam 2 milyon 517 bin 763 lira ikramiye dağıtıldı.

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