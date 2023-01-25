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Şans Topu sonuçları 25 Ocak 2023 açıklandı mı? Şans Topu çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

25.01.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi 25 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Haftanın iki günü olmak üzere, Şans Topu çekilişi her çarşamba ve pazar akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliyor. Şans Topu oynayan şans oyunu sever vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki, 25 Ocak Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango ile sorgulama ekranı...

Şans Topu sonuçları 25 Ocak 2023 açıklandı mı? Şans Topu çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı akşam saatlerinin gelmesiyle beraber merak konusu oldu. Her hafta çarşamba ve pazar akşamları gerçekleşen Şans Topu çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

25 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ocak Çarşamba akşamı haftanın ilk Şans Topu çekilişi gerçekleşecek. Şans Topu çekiliş sonuçları henüz belli olmadı.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

Çekiliş sonuçları için tıklayınız:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sans-topu

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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