Şans Topu sonuçları 26 Eylül: 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira ikramiye devretti!

Şans Topu sonuçları, dün akşam, 26 Eylül Çarşamba akşamı yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 902. hafta Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan gecenin ilk çekilişinde Şans Topu sayıları belirlendi. Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira 21 kuruş ikramiye haftaya devretti. İşte 26 Eylül Şans Topu sonuçları, ikramiye dağılımı ve kazandıran numaralar... 26 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI 902. HAFTA ŞANS TOPU SAYILARI : 20 - 23 - 25 - 29 - 30 + 3 Haftanın numaraları çekildikten sonra 902. hafta Şans Topu sonuçları da ortaya çıktı. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira 21 kuruş ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 23 kişi 3 bin 46 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 227 kişi 309 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 785 kişi 33 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 900 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 81 bin 569 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 54 bin 51 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 177 bin 561 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 635 bin 7 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 930 bin 798 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 519 bin 50 lira 19 kuruş aktarıldı. GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI Şans Topu oyununun 901'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 6, 20, 30 ve artı 1 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 1 milyon 510 bin 165 lira 5'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Edirne'nin Uzunköprü ve İzmir'in Bayraklı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 22 kişi 3 bin 803 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 416 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 892 kişi 38 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 97 kişi 23 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 89 bin 316 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 425 kişi 7 lira ve 1 artı 1 bilen 187 bin 5 kişi 4 lira ikramiye alacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 4 milyon 972 bin 951 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 111 bin 737 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 619 bin 880 lira aktarıldı.