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Şans Topu sonuçları 29 Nisan: 2. devir gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 12:21 | Son Güncelleme

Haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve 29 Nisan tarihli çekilişten yine büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. Kimse 5+1 bilemeyince yaklaşık 1 buçuk milyon TL devretti! İşte 29 Nisan tarihli 985. Hafta Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Şans Topu sonuçları 29 Nisan: 2. devir gerçekleşti
  1. hafta Şans Topu sonuçları 29 Nisan akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye talihlisi çıkmıştı ki bu hafta da kimse 5+1 bilmedi ve devir miktarı 1 buçuk milyon TL’yi geçti. İşte devir serisinin devam ettiği Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve talihlilerin alacağı ikramiye miktarları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 8, 12, 22, 32, 33 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 985. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 506 bin 991 liralık ikramiye haftaya devretti.

Oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 352 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 567 lira 65'er kuruş, 4 bilen 2 bin 375 kişi 52 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 362 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 784 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 806 kişi 6 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 165 bin 549 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.

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