Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Bugün 5 Eylül Şans Topu çekilişi günü. Bu ayın ilk Şans Topu çekilişinde şansınızı denediyseniz ayrıntılı bilgiler haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam yapılacak 898. hafta Şans Topu çekilişine geçen haftadan devreden ikramiye 682.366,60 TL. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde talih kimin ya da kimlerin yüzüne gülecek? Yoksa Şans Topu devir mi edecek? Bugün yani 5 Eylül Çarşamba günü 898. Şans Topu sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Şans Topu 5 Eylül çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 5 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 898. hafta Şans Topu sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

898. çekiliş Şans Topu sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI HAFTA ŞANS TOPU KAZANDIRAN NUMARALARI: 11 - 16 - 18 - 22 - 31 + 4 Haftanın sayıları belirlendikten sonra Şans Topu sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından 898. haftanın Şans Topu sonuçları yayınlandı. Açıklanan Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen olmayınca 682 bin 366 lira 60 kuruş olan ikramiye haftaya devretti. Şans Topu 898. hafta çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 729 lira 70'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 209 kişi 326 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 954 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 436 kişi 18'er lira, 3 bilen 81 bin 680 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 657 kişi 5 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 185 bin 884 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. ŞANS TOPU'NUN EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyunu, diğer sayısal oyunlardan farklı olarak iki farklı küre kullanılarak çekilişi yapılır. 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren iki kürenin ilkinden 5 sayı, ikincisinden ise "Şans Topu" olarak ifade edilen sayı çekilir. Böylece 5+1 sayıları belirlenmiş olur.

Şans Topu çekilişlerinin son bir sene istatistiğine bakıldığı zaman son 48 çekilişte dağıtılan toplam ikramiye 126 milyon 293 bin 63 TL 75 kuruş. Kazanılan en büyük ikramiye ise 18 Nisan 2018 tarihli çekilişte verilen 3.719.235,20 TL. Bu ikramiye ise üç kez devir eden ve 4. haftasında ise 5+1 bilinmediği için 5 bilen 32 kişiye 116.226,10 TL olarak pay edildi. Şans Topu'nun son bir yılında yapılan çekilişlerde en çok çıkan sayılar ise şu şekilde... 29 - 1224 kez

15 - 1192 kez

22 - 1176 kez

23 - 1144 kez

9 - 1144 kez

6 - 1128 kez

5 - 1128 kez

20 - 1104 kez

17 - 1104 kez

2 - 1104 kez

24 - 1088 kez

14 - 1072 kez

12 - 1064 kez

26 - 1064 kez

19 - 1056 kez

10 - 1056 kez

11 - 1056 kez

25 - 1048 kez

28 - 1048 kez

4 - 1048 kez

13 - 1040 kez

8 - 1008 kez

7 - 1008 kez

1 - 1008 kez

32 - 992 kez ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR? Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.