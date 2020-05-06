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Şans Topu sonuçları 6 Mayıs canlı yayını izle: Çekiliş saat kaçta olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 16:35 | Son Güncelleme

6 Mayıs tarihli Şans Topu sonuçları bu akşam noter huzurunda ve canlı olarak yapılacak çekiliş ile belli olacak. 985. hafta çekilişi 2 devirli ikramiye için yapılacak ve büyük ikramiyenin 2 milyon TL’yi geçmesi bekleniyor. Peki canlı Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar saat kaçta belli olacak? İşte 6 Mayıs Şans Topu sonuçları ile ilgili detaylar...

Şans Topu sonuçları 6 Mayıs canlı yayını izle: Çekiliş saat kaçta olacak?

Milli Piyango İdaresi’nin Şans Topu çekilişleri sürüyor. Çarşamba akşamlarının ilk çekilişinde Şans Topu sonuçları noter huzurunda ve online canlı yayında belli olacak. Peki 2 devirli büyük ikramiye için yapılacak 986. Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte 6 Mayıs Şans Topu sonuçları ve canlı yayın ile ilgili detaylar... 2 milyon TL’yi geçmesi beklenen büyük ikramiye sahibini bulacak mı?

6 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Çarşamba akşamları Şans Topu çekilişi saat 21.15’te online canlı yayında gerçekleştiriliyor. Şans Topu numaralarının belli olduğu canlı yayını aşağıda link ile takip edebilirsiniz.

Şans Topu canlı yayını için tıklayınız (Çekiliş saati: 20.45)

ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 MAYIS

Milli Piyango idaresi Şans Topu sonuçlarını çekilişi yapılmasından 15 ila 30 dakika arasında resmi sitesinden yayımlıyor. MPİ sonuçları ilan eder etmez Mynet’in Şans Topu sonuçları sayfasından sorgulama yaparak büyük ikramiye kazanan olup olmadığını, yoksa devir miktarını; 1+1’den 5+1’e kadar bütün ikramiye kalemlerinde ne kadar para kazanıldığını öğrenebilirsiniz.

6 Mayıs Şans Topu sonuçları için tıklayınız

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