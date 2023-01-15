Şans Topu sonuçları açıklandı! 15 Ocak Şans Topu sonuç ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi araştırmaları akşam saatlerine doğru sıklaştı. Şans oyunu sevenler çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Haftada iki kez çarşamba ve pazar günleri yapılan çekilişe ilgi oldukça büyük. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu kuralları neler? İşte merak edilen bilgiler...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapıldı. Çekiliş MPİ web sitesi https://www.millipiyangoonline.com/ 'dan canlı yayınlandı. Çekiliş aynı zamanda yine canlı olarak Youtube kanalından da takip edilebildi. Şans Topu çekilişi haftada iki gün yapılıyor. Çekiliş her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor.

En son 11 Ocak Çarşamba günü yapıla çekilişte 5+1 bilen çıkmamış ve 1.865.034,59 ₺ büyük para ödülüdevretmişti. Bu akşamki çekiliş sonuçları oldukça merak ediliyordu.

Bu akşam yapılan çekilişte 5+1 bilen 1 kişi çıktı ve talihli 2.920.111,10 ₺ para ödülünün sahibi oldu.

15 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları için TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

13-18-25-30-31-10

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.





