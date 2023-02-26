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Şans Topu sonuçları açıklandı! 26 Şubat Şans Topu bilet ve sonuç ekranı

26.02.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın son çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Peki Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? 26 Şubat Şans Topu bilet ve sonuç ekranı...

Şans Topu sonuçları açıklandı! 26 Şubat Şans Topu bilet ve sonuç ekranı

Şans Topu bu akşam yine büyük bir heyecanla beklendi. Çekiliş saati yaklaştıkça şans oyunu meraklılarında heyecan iyiden iyiye arttı. Şans Topu çekiliş sonuçları birçok kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çekiliş, salı ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Peki Şans Topu ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi saat 20.00'da gerçekleştirildi. Çekiliş Milli Piyango TV ve resmi Youtube kanallarından canlı takip edilebildi. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleşti.

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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KAZANAN NUMARALAR

14-15-19-22-27-8

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki otuz dört numara içinden birinci bölüm için beş numara ve farklı bir küre içerisindeki on dört numara içinden ikinci bölüm için bir numara çekilir.

1-mfEy

Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin etmeniz halinde ikramiye kazanırsınız.
5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür. Kazanma oranı ise oynadığınız kolon ve bildiğiniz numara adedine göre değişir.

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