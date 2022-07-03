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ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? 3 Temmuz 2022 Pazar

03.07.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları, 3 Temmuz 2022 Pazar günü bayilere gidip kupon dolduran ya da Milli Piyango Online üzerinden işlem yapan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şansoyunu severler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? 3 Temmuz 2022 Pazar

Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 kez yapılan şans oyununda kazandıran numaralar edildi. Peki 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

29 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi 3 Temmuz Pazar günü saat 20.00'da gerçekleştirildi.

Noter huzurunda yapılan çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlandı.

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu.

Şans Topu'nun 3 Temmuz Pazar günü yapılan çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

2-5-14-21-31+3 oldu.

MERAK EDFENLER İÇİN

29 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

29 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu:

1-15-19-27-29-1

SANSTOPU1

SANSTOPU2

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Milli Piyango çekiliş şans oyunları
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