ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? 3 Temmuz 2022 Pazar

Şans Topu çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 kez yapılan şans oyununda kazandıran numaralar edildi. Peki 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi 3 Temmuz Pazar günü saat 20.00'da gerçekleştirildi.

Noter huzurunda yapılan çekiliş Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlandı.

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu.

Şans Topu'nun 3 Temmuz Pazar günü yapılan çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

2-5-14-21-31+3 oldu.

MERAK EDFENLER İÇİN

29 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

29 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu:

1-15-19-27-29-1

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



