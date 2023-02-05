Şans Topu sonuçları açıklandı! 5 Şubat Şans Topu bilet ve sonuç sorgulama

Şans Topu sonuçları şans oyunu meraklıları tarafından a-raştırılmaya başlandı. Haftada iki gün yapılan çekilişin sonuçları oldukça merak ediliyor. Her hafta ayrı bir heyecana sahne olan çekilişin sonuçları için heyecan da aynı oranda arttı. Çekiliş sonrasında kimi hayallerine kavuştu kimi ise umutlarını bir sonraki çekilişe bıraktı. Peki Şans Topu açıklandı mı, çekiliş günleri neler? İşte ayrıntılar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak edildi. Şans Topu bu akşam saat 20.00'de çekildi. Çekiliş canlı yayınlandı. Noter huzurunda yapılançekiliş Youtube kanalı üzerinden de izlendi.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN





İŞTE KAZANAN NUMARALAR



18-19-22-32-33-7

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ GÜNLERİ NELER?

Şans Topu çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün yapılan çekiliş çarşamba ve pazar günleri yapılıyor.

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturmanız yeterli. Şans Topu tek kolon ücreti 4 TL'dir.



