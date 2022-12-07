HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 7 Aralık Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 7 Aralık Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

07.12.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı 7 Aralık Çarşamba akşamı itibariyle sorgulanmaya başladı. Şans oyunu severler haftanın ilk Şans Topu çekilişinin sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Şans Topu çekiliş sonuçları, sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Milli Piyango'nun resmi sitesinde duyurulmaktadır. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 7 Aralık Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! 7 Aralık Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Şans Topu Çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları gerçekleşmektedir. Şans Topu çekilişi sonuçlarını açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten ve haberimizden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi, haftanın ilk çekilişiyle 7 Aralık Çarşamba akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.

İşte kazanan numaralar;
3 - 14 - 16 - 20 - 25 + 7 oldu.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat!Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat!
İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?
Milyonları böyle yemişler! Çırağan Sarayı'nın ardından şimdi de lüks yatlar detayı...Milyonları böyle yemişler! Çırağan Sarayı'nın ardından şimdi de lüks yatlar detayı...
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango şans topu çekilişi şans topu sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…

Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…

Araştırma yapılmıştı: Sonuçlar paylaşıldı: Ortak beklenti 7,845 TL…

Araştırma yapılmıştı: Sonuçlar paylaşıldı: Ortak beklenti 7,845 TL…

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı

Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı

1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark...

1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark...

Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı

Vakalar patladı, karar verildi! Kaymakamlık duyurdu: Bugün başladı

İlginizi Çekebilir

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.