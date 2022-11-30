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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

30.11.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sorgulama ekranı 30 Kasım Çarşamba akşamı itibariyle sorgulanmaya başladı. Şans oyunu severler haftanın ilk Şans Topu çekilişinin sonuçlarını merakla bekliyorlar. Şans Topu çekiliş sonuçları, sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Milli Piyango'nun resmi sitesinde duyurulmaktadır. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım Şans Topu çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Şans Topu Çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları gerçekleşmektedir. Şans Topu çekilişi sonuçlarını açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten ve haberimizden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi, haftanın ilk çekilişiyle 30 Kasım Çarşamba akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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