Şans Topu sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? Şans Topu ne kadar devretti? 19 Mart çekiliş ve bilet ekranı

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Canlı yayında gerçekleştirilecek olan çekiliş büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor? Şans Topu ne kadar devretti? İşte ayrıntılar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi henüz sonuçlanmadı. İlgiyle takip edilen çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. ÇEkilişle ilgili gelişmeleri sonuçlar açıklandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

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ŞANS TOPU HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi haftada iki gün gerçekleştiriliyor. Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler her hafta büyük ilgiyle izleniyor. Milyonlarca vatandaş büyük ikramiyeyi kazanmış olabilmek için heyecanla çekilişleri bekliyorlar.

ŞANS TOPU NE KADAR DEVRETTİ?

15 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 6 bilen çıkmamıştı. Devreden her çekilişte büyük ikramiye tutarı artmaktadır.

Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte 10.878.342,19 TL devretti. bu akşamki çekiliş sonucunda kazanan olacak mı merakla bekleniyor.

