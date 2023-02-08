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Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 8 Şubat Şans Topu bilet sorgulama

08.02.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu milyonları heyecanlandırmaya devam ediyor. Her hafta bir umutla çekiliş dolduran vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonucunu araştırmaya başladılar. Araştırılan bir diğer konu da çekiliş günleri oldu. Haftanın ilk çekilişi heyecanla bekleniyor. Meraklılarının oldukça fazla olduğu oyun, binlerce insanın hayalini süslüyor. Peki Şans Topu açıklandı mı, çekiliş günleri neler?

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 8 Şubat Şans Topu bilet sorgulama

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Şans Topu 8 Şubat Çarşamba çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Çekiliş saat 20.00'de yapılacak. Milli Piyango'nn sitesinden Şans Topu çekilişini canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca Youtune kanalından da takip edebilirsiniz.

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8 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. Haftada iki gün yapılan çekiliş çarşamba ve pazar günleri yapılıyor.

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Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturmanız yeterli. Şans Topu tek kolon ücreti 4 TL'dir.

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