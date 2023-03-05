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Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? 5 Mart Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

05.03.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şans oyunu severler çekilişi heyecanla bekliyorlar. Haftanın son çekilişleri bu akşam gerçekleştirilecek. Şans Topu çekilişi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? İşte 5 Mart Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? 5 Mart Şans Topu çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kralları neler? İşte ayrıntılar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılan çekiliş www.millipyangoonline.com sitesinden takip edilebilecek. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz detayları haberimizden bulabilirsiniz.

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5 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Şans Topu tek kolon fiyatı 4 TL’dir.

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Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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