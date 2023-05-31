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  4. Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Şans Topu nasıl oynanır? 31 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Şans Topu nasıl oynanır? 31 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

31.05.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla takip ediliyor. 31 Mayıs Çarşamba akşamı Milli Piyango'da Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek. Şans Topu çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Şans Topu nasıl oynanır? 31 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Şans Topu nasıl oynanır? 31 Mayıs millipiyangoonline.com çekiliş ve bilet sorgulama

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçlarını bekliyordu. Şans Topu 31 Mayıs Çarşamba çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte 31 Mayıs Şans Topu sonuçları...

31 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 31 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00'de haftanın ilk Şans Topu çekilişi gerçekleştirilecek.

31 MAYIS ŞANS TOPU CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

28 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

28 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI 28 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

şans topu

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları şu şekilde;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

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