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Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 22:43 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 4 kişi, 159 bin 686 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte 2 Ocak 2018 Çarşamba Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 916. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 18, 22, 24, 31 artı 2 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 159 bin 686 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 9 kişi 7 bin 97'şer lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 194 kişi 329 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 768 kişi 30 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 398 kişi 19 lira 70'er kuruş, 3 bilen 78 bin 988 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 48 bin 816 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 156 bin 309 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisi Ankara'nın Çankaya, diğer ikisi ise İstanbul'un Maltepe ve Kütahya'nın Hisarcık ilçelerinden yatırıldı.

Şans oyunun bu haftaki çekilişinde 2 milyon 129 bin 154 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 848 bin 546 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 473 bin 145 lira 43 kuruş aktarılacak.

(AA)

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