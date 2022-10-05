Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 5 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Şans Topu çekilişleri çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Oyunu oynayanlar heyecanla çekiliş saatini bekliyorlar. Şans Topu çekilişi en son 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. 5 Ekim Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi 5 Ekim günü saat 20:00’da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.



