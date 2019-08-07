Şans yüzüne üçüncüde güldü

Bir yıldır hastanede tedavisi süren Kırçıl'ın beklediği müjdeli haber ise 20 gün önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden geldi. Beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki hastanın karaciğeri, 4 saat süren ameliyatla Kırçıl'a nakledildi.

Aynı günün akşamı başka bir karaciğer bağışı yapılan ve ameliyathaneye tekrar alınan Kırçıl, bu organın da uygun olmadığı belirlenince hayal kırıklığı yaşadı.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de iki kez kadavradan karaciğer nakli için ameliyathaneye alınan ancak yaşanan sorunlar nedeniyle operasyonu gerçekleştirilemeyen Emine Kırçıl, tekrar yapılan organ bağışı sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu duyuyor.

- "Umudumu hiç kaybetmedim"

Emine Kırçıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle yıllardır çok zor günler yaşadığını, nakil olmasının ardından yoğun bakımda gözlerini açtığı an yeni bir hayata "merhaba" dediğini söyledi.

Daha önceki iki nakil gerçekleşmeyince çok üzüldüğünü anlatan Kırçıl, "Hac yolu bekler gibi kadavradan bana nakledilecek organı bekledim. Şanslı bir hasta olduğuma inanıyordum. Umudumu hiç kaybetmedim, hayata hiç küsmedim. Kendi kendime 'Bugün çıkmaz ama yarın mutlaka çıkar.' diyordum. Öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

Üçüncü kez ameliyathaneye girdiğinde naklin bu kez gerçekleşeceğine inandığını dile getiren Kırçıl, en çok torunlarıyla zaman geçirmeyi özlediğini de kaydetti.

- "Ameliyat bitinceye kadar inanamadık"

Ayşe Köroğlu da annesinin yıllarca çok ağrı çektiğini, naklin ardından ilk kez rahat yemek yiyip yürümeye başladığını belirtti.

Annesinin her zaman hayata dört elle tutunduğunu vurgulayan Köroğlu, "Nakil ameliyatı hem bizim için hem de annem için hayat ışığı oldu. Annemin ameliyatı bitinceye kadar uygun karaciğerin bulunduğuna inanamadık. Tüm aile stres içinde ameliyathanenin önünde bekledik. Çok şükür, doktorlarımız ve yakınlarının organını bağışlayan aile sayesinde annem sağlığına kavuştu." diye konuştu.