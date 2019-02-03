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Sansar tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 21:24 | Son Güncelleme

BARTIN'da bir vatandaşın evinde 3 gün beslediği sansar, gözünde ve kulağında yaralar çıkınca tedaviye alındı.

Sansar tedaviye alındı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da bir vatandaşın evinde 3 gün beslediği sansar, gözünde ve kulağında yaralar çıkınca tedaviye alındı.
Bartın Tuna Mahallesi'nde oturan bir hayvansever sokakta gezen sansarı eve alarak 3 gün baktı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan sansarın gözünde ve kulağında yaralar çıktı. Hayvansever durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Eve gelen ekipler sansarı alarak, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya getirdi. Kandıralı, sansarın gözünde ve kulağındaki yaraları tedavi etti. Ekipler sansarın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirdi.

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Sansar tedaviye alındıSansar tedaviye alındıSansar tedaviye alındıSansar tedaviye alındı

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